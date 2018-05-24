Хлои Кардашьян простила измену Тристана и готова к свадьбе

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Возлюбленный Хлои Кардашьян изменил ей, но похоже, девушка готова его простить и начать отношения заново.

СМИ в последнее время постоянно говорят об изменах в семье Кардашьян. Ранее Скотт Трэвис изменил Кайли Дженнер, которая на тот момент ожидала ребенка, девушка также простила измену мужа.

Хлои Кардашьян, которая недавно родила ребенка, снова говорит о будущей семье с Тристаном. Девушка готова простить предательство и готовится к свадьбе. Однако, похоже, что Тристан не спешит заводить семью, так как пока что не звал Хлои замуж. Хлои подчеркивает, что она готова забыть все и хочет строить крепкие отношения.