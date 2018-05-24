Настасья Самбурская впервые появилась на публике после «избиения»

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Актрису заметили на вечеринке DJ Smash (Андрей Ширман) в честь его дня рождения. Фотографии опубликовала не звезда «Универа», а гостья праздника Ульяна Бананна.

В начале мая месяца Настасья Самбурская, которая активно вела личную страницу в Instagram, опубликовала снимок, на нем она запечатлена избитая в синяках и гематомах. Поклонники испугались, но не поверили, что кто-то мог напасть на актрису, так как она умудрилась прорекламировать браслет под этим жутким кадром. С тех пор страница звезды «Универа» пустует, что вызвало настоящий переполох в Сети.

Селебрити впервые появилась на публике после «избиения», будучи в гостях на дни рождения своего друга DJ Smash, но она не публиковала снимки. Настасью Самбурскую удалось заметить в ленте некой Ульяны Бананны. На общем кадре актриса позирует с коллегой Натальей Рудовой и блогером Амираном Сардаровым.