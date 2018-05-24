Киркоров поздравил Лободу с рождением дочки

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Звезда родила в Лос-Анджелесе, имя малышки звездная мать предпочитает не раскрывать, как и личность отца. Свое поздравление поп-король опубликовал в Instagram, за 10 минут пост оценили более 4,3 тысяч пользователей.

Филипп Киркоров, следуя современному обычаю звезд, поздравил Светлану Лободу с рождением дочки в Instagram, написав такие слова: «Дорогая СВЕТА!!! Поздравляю с таким радостным и долгожданным событием в твоей красивой жизни с рождением дочки!!!!!! Здоровья, счастья и долгой жизни Маме и Дочке!!!».

Подписчики Филиппа Киркорова в комментариях бросились поздравлять певицу с пополнением в семье. Не секрет, что селебрити уже имеет дочь Еву, но отца второго ребенка она так и не раскрывает. Предполагается, что это мировая звезда из Rammstein, но это только догадки журналистов, так как парочку несколько раз видели вместе на светских вечеринках.