«Дурью маются»: Отец гимнастки Мустафиной назвал причины расставания дочки с мужем

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Фаргат Мустафин пообщался с журналистами и признался, что в настоящее время молодежь ведет себя абсолютно неправильно, и раньше всё было по-другому. Спортсмен считает, что Алия и Алексей сами ещё дети, поэтому со свадьбой они поторопились.

Отец гимнастки Мустафиной считает, что его дочь и бобслеист Зайцев просто «дурью маются». Мужчина назвал причины расставания дочки с мужем, и оказалось, что у Алии прошла любовь. Тем не менее, подробностей о ссорах и возможных изменах Фаргат не знает, либо просто не желает об этом распространяться, но всё ещё надеется на примирение дочери с супругом.

Мустафин-старший также отметил, что молодой отец Зайцев продолжает общаться с годовалой дочерью, играет с ней и балует подарками. Это лето семейство спортсменов планируют провести в деревне, куда поедет и младшая представительница – наследница Мустафиной и Зайцева.