Максим Фадеев заинтриговал поклонников скорым сольным выступлением его подопечной

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Продюсер сообщил подписчикам, что его подопечная в телешоу «Песни» Софья Авазашвили, более известная как Soufee, в следующем выпуске порадует поклонников сольным выступлением. Максим Фадеев также вызвал интерес у поклонников предысторией написания авторской песни для его подопечной.

В Instagram Максим Фадеев опубликовал заявление о том, что участница из его команды Soufee представит сольный номер в полуфинале шоу «Песни». Ранее девушка выступала вместе с другими членами команды Максима Фадеева. Наставник отметил уникальный дар Soufee подстраиваться под её коллег и быть уникальной даже в дуэте с сильными участниками. Также продюсер признался, что его подопечным довольно словно работать вместе, а потому каждый совместный номер стоит многих усилий для Максима Фадеева и его команды.

На решение о том, что Софья Авазашвили будет выступать одна, натолкнул продюсера разговор по душам с участницей, который, как заметил звезда, зрители вскоре увидят в новом эфире шоу.

В комментариях подписчики признались, что Максим Фадеев заинтриговал их данной новостью, и они с нетерпением ждут нового выпуска телешоу «Песни». Фанаты Soufee считают, что их кумир по-новому раскроется в сольном выступлении и покажет свои скрытые возможности.