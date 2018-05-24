Ольга Тумайкина поведала, как она смогла вернуть дочь

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Суд постановил решение оставить дочь Ольги отцу, едва не лишив её родительских прав.

Ольга Тумайкина рассказала, как ей удалось вернуть свою дочь и о кошмарной жизни с актёром Андреем Бондарем, отцом Полины. В их семье часто были ссоры, муж даже иногда мог приложить руку. Тогда она поняла, что продолжать жить таким образом нет смысла. В итоге они расстались. Тумайкина переселилась в другую квартиру вместе со своей дочерью, но после Андрей забрал ребёнка. Тогда Ольга обратилась в правоохранительные органы и потребовала вернуть ребёнка.

"Мне было плохо от того, что я не в состоянии вернуть дочь, на некоторое время я решила отпустить ситуацию, накал слегка исчез", - вспоминает актриса.

Теперь она проживает вместе с дочками, Полиной и Марусей. Также в её жизни появился любимый человек Алексей.