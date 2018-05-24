Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о последствиях неудачной операции

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Николь Кузнецова, известная зрителю по проекту «Битва экстрасенсов», недавно перенесла тяжёлую операцию. Вмешательство прошло неудачно и оставило экстрасенса с последствиями, о которых она рассказала в Сети.

Днями ранее Николь сообщила поклонникам, что находится в Германии, где её ожидает одна из самых сложных в её жизни операций. Напомним, что девушка пережила около 300 хирургических вмешательств, потому слова о «самом сложном» из них взволновали её поклонников. Они стали поддерживать её, за что Николь их позднее поблагодарила.

Пережив первую часть операции, экстрасенс рассказала, что она оказалась неудачной. «Вчера операция прошла немного не так, как рассчитывали, и в среду мне проведут ещё одну…Сейчас у меня ужасно болит ребро, откуда брали хрящ, и я совсем не могу пить, захлёбываюсь», - жалуется звезда в социальной сети. По её словам, исправить последствия пока не удастся до следующей операции. Девушка надеется вскоре вернуться домой, а поклонники просят её обратиться за помощью к Богу, хотя сама экстрасенс Кузнецова написала, что «больше в чудо не верит».