«Не узнать»: новый снимок 39-летней Ани Лорак с Константином Меладзе взволновал её поклонников

Сегодня, 17:06

Звезда сообщила своим поклонникам об активной подготовке к выступлению на вечере Валерия Меладзе. Однако новая фотография 39-летней Ани Лорак в обнимку с Константином Меладзе стала настоящей сенсацией для поклонников.

«Невероятный, душевный Константин Меладзе. Готовим красивую песню на творческий вечер Валерия Меладзе» - так прокомментировала свою новую публикацию известная украинская певица. 39-летняя Ани Лорак продолжает удивлять своей активной творческой жизнью фанатов, которые вспомнили о том, что их кумир параллельно с этим озвучивает мультфильм и вскоре представит новый клип.

На фотографии Ани Лорак стоит в обнимку с известным продюсером, который помогает ей подготовить выступление. Однако вид Константина Меладзе взволновал подписчиков певицы, так как продюсер выглядит сильно постаревшим из-за чего его трудно узнать. Одни посчитали, что это последствия усталости из-за постоянной работы, а другие заметили, что звезда набрал несколько лишних килограммов. Фанаты также добавили, что с нетерпением ждут увидеть новое выступление певицы и её новый клип.