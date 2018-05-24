Жена Джека Осборна подаёт на развод из-за измены со стороны супруга

Сегодня, 16:33

Джек и Лиза Осборн рассказали в социальных сетях о планах развестись после 6 лет брака. Семейная пара аргументировала решение тем, что так будет лучше и для их отношений, и для их детей.

Совместное заявление пары появилось на просторах Сети, в нём супруги отметили, что семья остаётся самым главным для них. Но для того, чтобы сохранить добрые взаимоотношения им необходимо расторгнуть брак. Они отметили, что планируют воспитывать детей совместно, и развод на них не отразится.

Однако в Сети полагают, что Лиза подала на развод из-за измены со стороны Джека с его старой знакомой Кайти Эдвардс. Именно в компании с ней американский актёр был замечен около гостиницы в Лос-Анджелесе. Но есть и другая версия того, почему пара расторгает брак. Друзья четы рассказывают о том, что проблемы в отношениях Джека и Лизы начались еще за год до решения о разводе. Для сохранения брака они приняли решение завести третьего ребёнка, но рождение дочери никак не повлияло на ситуацию.