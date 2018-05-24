Юлия Барановская обзавелась новым мужчиной после развода с Аршавиным

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После разрыва с Андреем Аршавиным Барановская завела роман с другим мужчиной.

Хоть телеведущая и не любит делиться подробностями личной жизни, особо внимательные поклонники все же заметили Юлию в обществе привлекательного мужчины. Барановская не ответила на вопрос о том, состоит ли она с этим мужчиной в отношениях. Телеведущая поделилась совместной фотографией в соцсетях с подписью «культурный вечер вдвоем», подписчики Юлии сразу же узнали на фото стилиста Евгения Седого, который участвовал в некоторых программах на ТНТ.

Напомним, что ранее Юлия развелась с отцом своих детей Андреем Аршавиным. Андрей изменил жене во время ее третьей беременности. С тех пор телеведущая старается не выставлять свою личную жизнь на показ обществу.