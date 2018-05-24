Анджелина Джоли может надолго остаться без детей из-за Брэда Питта

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Между голливудскими актерами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом снова разгорелся нешуточный скандал. Однако на этот раз на коне оказался Питт, а его бывшая супруга может на длительной время остаться без детей.

Американские таблоиды проинформировали, что Анджелина Джоли подключила всех своих лучших адвокатов, чтобы поскорее разобраться с Брэдом Питтом по поводу опеки над детьми. Дело в том, что актриса должна на длительное время улететь в столицу Великобритании, где находится съемочная площадка второй части фильма про волшебницу «Мелифисента». Джоли планировала забрать с собой в Лондон и шестерых детей, однако Питт не дал на это соглашение.

Из-за такого решения бывшего мужа Анджелина испытывает постоянные приступы ярости и паники, что уже надоело её близкому окружению. Сообщается, что Питт планирует забрать детей себе, пока Джоли будет работать над «Мелифисентой».