Владимир Стержаков рассказал о тяжелой борьбе с раком

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Когда 58-летнего актера «Доярки из Хацапетовки», «Мусорщика» и «Двух судеб» госпитализировали прямо со сцены, никто и подумать не мог, что у него четвертая стадия злокачественной онкологии.

Владимир Стержаков стал новым героем шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. На всю Россию актер впервые рассказал о тяжелой борьбе с раком брюшной полости. Семья звезды ТВ запугана до панического состояния словом «онкология», поэтому, услышав его от врачей, Стержаков моментально представил себя «умирающим овощем». Не желая видеть муки родственников и близких, актер принял решение – снотворное.

Однако сейчас настроение в семье Стержаковых сменилось на более позитивное. За все время лечения Владимир Александрович не поймал на себе ни одного скорбного взгляда, поблагодарив за поддержку родных и друзей.

«Бывали периоды, когда я думал о совершенно иных вариантах, однако сейчас я намерен бороться до последнего», - заявил Стержаков в эфире у Малахова.

Со словами поддержки в адрес звездного друга выступил телеведущий Марат Башаров. Он поблагодарил любящую супругу Владимира Александровича, оберегающую мужа долгие годы.