Анастасия Приходько подала в суд на администрацию Порошенко

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Ее без разговоров и согласия запечатлели в промо-ролике для пиар-кампании президента Украины, где в конце прозвучало: «Вместе с Петром Порошенко». Предложил съемки Евгений Нищук, глава Министерства культуры.

Анастасия Приходько получила предложение от Евгения Нищука касательно съемок в социальном клипе, она ответила согласием и позже с ней связались представители администрации Петра Порошенко. Селебрити и ее команда до последнего не подозревали, что в конце ролика прозвучит фраза: «Вместе с Петром Порошенко».

Приходько категорично потребовала извинений публичного характера, на что получила извинения из уст Евгения Нищука, и то, в телефонном режиме. Звезда не растерялась и оперативно подала в суд на президентскую администрацию и уверенна, что выиграет дело. Видимо, знаменитость не поддерживает политику лидера Украины, раз ее реакция была столь категоричной, но сама она об этом не сообщает.