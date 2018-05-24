Дочь Галкина и Пугачёвой «взорвала» Сеть своей танцевальной импровизацией

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Дочь Галкина и Пугачёвой маленькая Лиза снова восхитила интернет-пользователей. На этот раз красавица-девочка исполнила танец, который гордый отец опубликовал в своем микроблоге.

Семья Максима Галкина и Аллы Пугачёвой является образцовой на российской эстраде. Звездные родители активно занимаются развитием детей, а потому Лиза и Гарри все чаще в Сети радуют поклонников новыми навыками. На днях Галкин в Instagram показал на видео, как дочь Лиза в балетной пачке импровизирует в танце. Поклонники сразу восхитились девочкой и заявили, что у ребенка большое будущее.

«Слов нет! Какое-то необыкновенное счастье - эта Лиза!», «Как же я люблю эту девочку, такая классная Лиза!», «У девочки большое будущее!», «Какая умничка. И очень пластичная. Есть музыкальный слух и пластика. Браво», «Сколько чувств, эмоций , такая умница», «Будущая звезда...умничка!», «Потрясающая девочка! Ну не могли быть другими дети у таких родителей!», - писали комплименты подписчики Максима Галкина в Instagram.