Бывший участник «Дома-2» проходит лечение от наркозависимости

Сегодня, 14:46

Бывший участник популярного скандального телепроекта «Дом-2» Глеб Клубничка, он же Глеб Жемчугов, проходит лечение от наркозависимости. Об этом проинформировал портал Super.

Стало известно, что экс-участник«Дома-2» Глеб Жемчугов употреблял марихуану, метамфетамин, эфедрин и алкоголь и теперь страдает от пагубных зависимостей. Сообщается, что мужчине стало плохо и он самостоятельно попросил оказать ему помощь. Как долго Клубничка употребляет запрещенные препараты остается неизвестным.

На данный момент, звезда «Дом-2» пребывает в одном из частных наркологическых центров в Домодедово. Про самочувствие Глеба Клубнички пока не сообщается.