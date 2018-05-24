Звезда «Дивергента» впервые появилась на красной дорожке со своим парнем

Сегодня, 14:47

Звезда «Дивергента» и «Виноваты звёзды» Шейлин Вудли впервые появилась на красной дорожке со своим парнем. Это фиджийский регбист Бен Бонавола.

В прессе их роман обсуждали уже полгода, и вскоре пара перестала скрываться. Шейлин Вудли показывала фото в Сети, указывая, что на них именно Бен Бонавола. Появление на красной дорожке было знаковым для пары. Дело в том, что они пришли вместе на премьеру фильма «Во власти стихии».

Шейлин Вудли там в главных ролях, и именно во время съёмок она познакомилась с Бонаволой, поскольку многие сцены играли именно на Фиджи, как сообщает VistaNews. Стоит отметить, что не известно, станет ли регбист в дальнейшем и мужем звезды «Дивергента». Актриса является достаточно влюбчивой натурой. Известно минимум о 4 её романах, длившихся всего по несколько месяцев.