Звезда «Универа» Андрей Гайдулян экспериментирует с диетами

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Артист признался, что имеет собственную пиццерию, и там же нередко дегустирует продукцию, что не помешало ему сбросить 10 килограммов. Однако, актер не перестает искать подходящий режим питания, хоть и не планирует полностью отказаться от мяса.

Звезда «Универа» рассказал журналистам, что сейчас активно занимается преображением собственного тела и экспериментирует с диетами. Андрей Гайдулян признался – в США у него есть свой фитнес-тренер, а в Москве актер посещает уроки балета. Относительно питания, знаменитость впервые смог выдержать пост, но идеальную диету пока так и не нашел, хоть останавливаться не планирует.

По мнению актера, он уже добился хорошего результата, и поклонники могли обратить внимание на внешние перемены у кумира. Более того, Гайдулян уже сидел на белковой диете, смог воздерживаться от вредных продуктов, старается много двигаться и заниматься спортом.