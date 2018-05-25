Ботокс сделал лицо Анна Хилькевич искусственным

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Анна Хилькевич чрезмерно увлеклась ботоксом, без которого теперь не мыслит своей жизни. Такое пристрастие делает ее лицо не натуральным.

На своей страничке в социальной сети Анна Хилькевич постоянно делится со своими подписчиками подробностями своей жизни, которые отражены в фотографиях. Известно, что на данный момент знаменитость находится в положении и ожидает появления на свет второго ребенка. Несмотря на это, многие поклонники критикуют ее за чрезмерную любовь к ботоксу.

Такая критика доставляет Хилькевич беспокойство, ведь, по ее мнению, это просто наговоры. Звезда заявила, что на данный момент она беременна и не имеет возможности позволить себе походы к косметологу, не говоря уже о хирургическом вмешательстве в ее внешность. В таком случае ботокс остается последней возможностью сохранить свою красоту.

Рьяные поклонники встали на защиту звезды и сообщили, что она для них всегда будет молодой и натуральной. Противники же ботокса заявили, что огромные скулы выглядят искусственно, а лицо обрело неживую кукольную красоту, а если проанализировать более ранние фото и нынешние – негативные изменения видны достаточно отчетливо.

Напомним, что ранее поклонники предостерегали беременную Хилькевич от чрезмерного увлечения солнцем, ведь оно приводит к отечности лица.