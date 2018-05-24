Герцогиня Камилла рассказала о стрессе на свадьбе Меган и Гарри

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Мачеха принца призналась, что вся королевская семья не знала, чего можно ожидать перед столь знаменательным событием. Тем не менее, по словам соперницы принцессы Дианы, все прошло практически идеально, за исключением некоторых моментов.

Герцогиня Камилла рассказала, как находилась в стрессе, и причиной тому послужили разногласия относительно ведения невесты к алтарю, ведь отец Меган приехать не согласился. Мачеха принца Гарри также сообщила о срыве голоса на свадьбе, на что могут пожаловаться практически все гости мероприятия, но общая атмосфера была идеальной, на чем настаивает герцогиня.

На свадьбе принца и его избранницы не обошлось и без других конфузов, включая автомобильную катастрофу с участием сестры Меган Маркл – Саманты, что произошло за день до мероприятия. Тем не менее, родственница невесты на свадьбу не была приглашена, ведь их с сестрой отношения всегда оставались натянутыми.