Психолог констатировал Ольге Бузовой синдром недолюбленности

Сегодня, 01:30

Аккаунт Ольги Бузовой в соцсети Instagram помог специалистам в сфере психологии сделать выводы, что у девушки, возможно, имеется психическое заболевание.

Психологи констатировали Ольге Бузовой синдром недолюбленности. Причиной тому стали её полуголые фото и эгоцентричные хэштеги. Звезда довольно активно пользуется интернетом и каждый день выкладывает некоторые снимки и видео. Именно это и помогло экспертам прийти к некоторым выводам. По их словам, начальные симптомы недолюбленности у неё начали появляться в результате развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Практикующие специалисты пришли к выводам, что, скорее всего, известная исполнительница не любит одиночество и обделена мужским вниманием. Ольга демонстрирует на своей странице социальной сети красоту в разных ракурсах, надеясь, что фанаты будут её любить.