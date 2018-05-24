56-летняя Роза Сябитова поразила поклонников роскошным обнажённым телом

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56-летняя Роза Сябитова, которая ведёт телешоу «Давай поженимся», показала в Сети фото, где была обнажена, как сообщает «Версия.Инфо». Поклонников поразило роскошное тело звезды.

На фото Роза Сябитова лежала боком, прикрывая область ниже спины крупным полотенцем. В кадре оказалась спина и часть груди. Пост был рекламным – в нём Роза Сябитова подробно описывала косметологическую процедуру. Однако фанатов больше привлекло само фото.

По мнению некоторых подписчиков, Роза Сябитова замечательно сохранилась, как для своих лет, и они стали просить написать, как этого добиться. Другие, однако, возмутились, что звезда позволила себе такую откровенность. Они с сарказмом поинтересовались, когда же Роза Сябитова в таком случае оголит и область ниже спины, ничем вообще не прикрываясь, а также уличили в попытке привлечь внимание к рекламе «обнажёнкой».