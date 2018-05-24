Ольга Картункова снова начала поправляться

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Ольга Картункова продолжает свою борьбу с лишними килограммами. Во время встречи со студентами в Ставрополе поклонники увидели, что лишние килограммы все же возвращаются к знаменитости.

Юмористка из команды КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» Ольга Картункова всегда отличалась пышным телосложением. В последнее время звезда ведет активную борьбу с лишним весом. Знаменитость часто устраивает встречи со своими поклонниками, на которых рассказывает о проделанной работе в отношении борьбы с лишним весом.

Последняя беседа с поклонниками состоялась со студентами ставропольских вузов, где Картункова сообщила о продолжении борьбы за стройную фигуру. Фотографии с данной встречи попали в интернет, после чего некоторые пользователи заметили – лишние килограммы стали возвращаться к знаменитости. В комментариях некоторые заметили, что все похудение знаменитости сводится к выбору правильных нарядов, которые скрывают все недостатки фигуры.

На своей страничке в социальной сети Ольга Картункова постоянно делится новыми фотографиями, на которых все же видны изменения ее внешности в лучшую сторону. Хотя некоторые наряды звезды невыгодно подчеркивают ее недостатки.