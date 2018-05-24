Передачи о Виталине угробили здоровье Армена Джигарханяна

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Так считают Степан Пучинян и Артур Согомонян, друзья народного артиста. По их мнению, «Первый канал» в программе «Пусть говорят» жестоко добивает актера.

По словам режиссера Степана Пучиняна, телевизионные передачи о Виталине Цымбалюк-Романовской угробили здоровье Армена Джигарханяна и перед свадьбой с девушкой он предупреждал народного артиста об опасности.

Артур Согомонян уверен, что «Первый канал» намеренно демонстрирует Джигарханяна в тяжелом состоянии, говоря о видео в «Пусть говорят», когда Виталина расплакалась на публике. На ролике видно, что актер едва передвигается, выходя из больницы. Бизнесмен считает, что оператор намеренно замедлил съемку. Согомонян подчеркивает, что Цымбалюк-Романовская будет приходить на передачу до сентября месяца, потому шумиха вокруг семья Джигарханяна закончится нескоро.