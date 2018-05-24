В Лос-Анджелесе Светлана Лобода родила девочку весом в 3 килограмма

Сегодня, 12:01

Рост малышки составил 48 сантиметров, роды проводили специалисты престижного центра Cedars-Sinai, где рожали Ким Кардашьян, Мадонна, Алсу и другие звезды. До сих пор никто не знает, кто является отцом новорожденной.

Светлана Лобода снимает виллу в Лос-Анджелесе и прибыла в американский город для того, чтобы родить в Cedars-Sinai. Неделя зарубежной жизни обходится звезде в 800 тысяч рублей, ведь она любит удобства и роскошь.

Сегодня стало известно, что певица родила девочку весом в 3 килограмма и ростом в 48 сантиметров. Это уже вторая дочь для знаменитости, первую девочку она родила в 2011 году и назвала Евангелией. Предполагается, что второго ребенка Лобода произвела на свет от Тилля Линдеманна из группы Rammstein, но звезды не комментируют ситуацию.