Кара Делевинь почти полностью обнажилась для новых фотографий

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За последнее время знаменитость не пользуется востребованностью в модельном бизнесе, зато начала сниматься в кино. Своим подписчикам она часто рассказывает новости про участие в той или иной роли.

Немалоизвестная актриса и модель Кара Делевинь выложила несколько откровенных снимков. Девушка почти полностью обнажилась для новых фотографий. В этот раз она приняла участие в фотосессии, которую устроили Линдберг и Фабьен Барон. За короткие сроки откровенная публикация получила положительные оценки пользователей, а также приятные комментарии.

На откровенных фото Кара Делевинь появилась без нижнего белья. Она была одета лишь в чёрных чулках, а сверху её украшал тёмный плащ. На снимках почти виднеется грудь и совершенный пресс. По словам фанатов, девушка с каждым разом становится привлекательней. Кто-то даже сравнивает кумира с королевой.