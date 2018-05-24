Анастасия Заворотнюк детским фото доказала, что не делала пластику лица

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Популярная российская телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк показала в Instagram, какой была в детстве. Таким образом, знаменитость доказала, что её лица не касался скальпель пластического хирурга.

47-летняя Анастасия Заворотнюк в личном микроблоге показала архивное фото, где актриса ещё ребенок. Поклонники были восхищены девочкой на снимке, а также взрослой Заворотнюк, которая предпочитает стареть красиво и естественно. Многие поклонники в комментариях заявили, что лицо Анастасии практически не изменилось.

«Не изменилась почти!», «Лицо вообще не поменялось», «Хорошенькая, узнаваема», «Совсем не изменилась», «По-моему, одна из немногих, кто не делал пластику, на мой взгляд», «В детстве милашка и такая же сейчас красотка», «Видно, что никакой пластики!», «Похожа очень на себя маленькую», - прокомментировали детский снимок Заворотнюк пользователи Сети.