Беременную Яну Рудковскую раскритиковали блогеры

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На праздновании 60-летие вице-президента компании Mercury Аллы Вербер была замечена Яна Рудьковская. Продюсер выложила в сеть видео с данного мероприятия, после чего вызвала шквал критики.

На своей страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская делится всеми подробностями своей жизни с подписчиками. Так, очередной пост появился после ее участия в праздновании 60-летие вице-президента компании Mercury Аллы Вербер. Продюсер сняла на видео красивый зал, а также стол со множеством деликатесов, которыми потчевали гостей. Внимание знаменитости привлек обычный виноград, появление которого на таком шикарном столе ее удивило и не вызвало аппетита.

Поклонники Рудковской и обычные подписчики, а также блогеры были возмущены таким поведением звезды. Такой аристократизм возмутил людей, которые в комментариях к посту напомнили продюсеру о ее корнях. Большинство же пользователей с юмором восприняли такое поведение знаменитости и намекнули, что нужно было еще рассказать о волосах, которые она нашла в тарелке.

Напомним, что ранее в сети Рудковская развернула целую дискуссию на тему возраста, после которой некоторые пользователи обозвали знаменитость "пенсионным фондом". В ответ продюсер заявила, что еще собирается родить ребенка. Такие слова навели поклонников пары на мысль о том, что супруги планировали беременность.