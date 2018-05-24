Максим Галкин опубликовал фоторадость из прошлого

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С юным юмористом позирует девушка, похожая на Анастасию Заворотнюк или на Ксению Собчак, о чем заговорили поклонники. Фотография опубликована в Instagram и за 20 минут набрала более 13 тысяч лайков.

Максим Галкин опубликовал в Instagram новый кадр, сопроводив его комментарием: «Фоторадость из прошлого. Я с барышней на вечеринке в школе, посвящённой балам 19 века. 5-й класс. Костюм был сшит моей мамой, включая сногсшибательный цилиндр у меня на голове». Поклонники оценили дизайнерские способности мамы Максима Галкина, так как его костюм для мероприятия выглядел сногсшибательно.

Рядом с юным юмористом позирует девушка, которая внешне напомнила подписчикам Анастасию Заворотнюк. Комментарии выглядели так: maksimkaagent007: Похожа на Анастасию); irinanorth: У Заворотнюк нет такой лошадиной челюсти; najmagambet9733: Барышня Ксения Собчак?; alzhanovy_2015: На Собчак похожа.