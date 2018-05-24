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Алла Борисовна рассказала, что у них с Александром в прошлом даже был роман, но он быстро закончился. Тем не менее, у мужчины внутри до сих пор хранится тайное желание.

Александр Буйнов мечтает поцеловать Аллу Пугачёву. И это несмотря на то, что у него есть супруга Алёна, с которой певец живёт более 30 лет. Он очень надеется, что его мечта вскоре сбудется.

Примадонна в 1974 году стала участницей коллектива "Весёлые ребята", когда и завязался непродолжительный роман между ней и Буйновым. Потом она ушла из группы и занялась сольным творчеством. По словам певца, они бы и дальше работали вместе, если бы не её уход. Но исполнитель не унывает и питает надежды, что поцелуй с Пугачёвой всё-таки произойдёт.

Знаменитости дружат семьями, иногда собираясь на праздниках. Александр Буйнов поведал, что Алла Пугачёва всё ещё остаётся очень хорошим и жизнерадостным человеком.