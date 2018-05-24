Полина Гагарина на премии «Ру-ТВ 2018» появится в свадебном платье

Сегодня, 10:08

Весь российский музыкальный бомонд активно готовится к предстоящей ежегодной премии «Ру-ТВ 2018». Недавно Полина Гагарина засветила свой наряд, в котором появится на церемонии. Поклонники были поражены, когда увидели свадебное платье небесного цвета.

Полина Гагарина в своем Instagram эксклюзивно для подписчиков показала свою примерку платья, в котором она выйдет на ковровую дорожку российской премии «Ру-ТВ 2018». В микроблоге знаменитость опубликовала снимок, где предстала в воздушном платье небесного цвета.

Поклонники в комментариях под снимком предположили, что наряд очень напоминает свадебное платье, а образ Гагариной в целом будет похож на стиль невесты: «Какое красивое и нежное платье», «Словно невеста, Вам очень идет», «Это не платье... это облако небесное!», «Вот это красота!!! Полина, уже не терпится увидеть», «Как прекрасная невеста в свадебном платье».