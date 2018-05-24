Брэд Питт собирался убить Вайнштейна

Вчера, 23:45

В США появляются все новые жертвы Харви Вайнштейна, одной из которых оказалась возлюбленная Брэда Питта. Актер пригрозил продюсеру расправой.

После распространения информации о сексуальных похождениях Харви Вайнштейна актрисы наперебой стали рассказывать о своем столкновении с продюсером. Оказалось, что среди его жертв были и звезды первой величины – Анджелина Джоли и Гвинет Пелтроу. В интервью, которое последняя дала во время телевизионного шоу The Howard Stern Sirius XM, звезда раскрыла абсолютно новые подробности пережитого ею кошмара после сексуальных домогательств, которые произошли в 1995 году.

Как известно фанатам, в этот период Пэлтроу встречалась с Брэдом Питтом, которому актриса рассказала о всех подробностях грязных приставаний продюсера Miramax Films, пытавшегося затянуть ее в свой гостиничный номер. Такой рассказ просто взбесил актера, который столкнувшись с Вайнштейном в коридоре гостиницы, пригрозил ему расправой и швырнул об стену. Питт в ярости собирался убить Вайнштейна.

Напомним, что скандал в отношении сексуальных домогательств Вайнштейна разразился в 2017 году и затронул многих голливудских знаменитостей. Широкий общественный резонанс всколыхнул мир шоу-бизнеса и привел к краху карьеры продюсера.