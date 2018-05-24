Оззи Осборн рассказал о своих страхах

Сегодня, 09:38

Крёстный отец хеви-металла и участник коллектива Black Sabath выступит в двух городах России: 1 июня в Москве ("Олимпийский") и 3 июня в Санкт-Петербурге ("Ледовый дворец").

Оззи Осборн рассказал о главных своих страхах в жизни. "Своей супруги, могу сказать это при всём уважении к ней", - сообщил музыкант, отвечая на вопрос во время интервью, кого он боится больше всего.

Оззи намерен дать вышеупомянутые концерты в рамках прощального мирового турне, которое завершит 50-летнюю музыкальную карьеру, как сольного плана, так и в качестве лидера коллектива Black Sabath. Турне рок-музыканта запланировано до 2020 года и станет знаменовать окончание мировых гастролей знаменитого артиста. Осборна сопроводят гитарист Зак Уайлд, бас-гитарист Роб Николсон, барабанщик Томми Клафетос и клавишник Адами Уейкман.