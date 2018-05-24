Мужа Карины Мишулиной обвинили в попытке подкупа Алексея Петренко

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Именно он писал музыку для последней пьесы Спартака Мишулина «Лоботряс или Папенькин сынок». Тему обсудили на программе «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым в присутствии Тимура Еремеева.

По словам Алексея Петренко, он долго не решался выйти и сказать правду о Спартаке Мишулине и о том, кому действительно посвящена его последняя пьеса «Лоботряс или Папенькин сынок». Когда буря между Кариной и Тимуром перенеслась в залы суда, композитор принял решение пролить свет на эту скандальную историю. В ходе рассказа оказалось, что Ивана, мужа Карины Мишулиной, обвинили в попытке подкупа музыканта.

Алексей Петренко заявил, что о своем намерении рассказать о пьесе он написал в социальной сети и спустя сутки к нему позвонил Иван, предложивший гонорар за ложные свидетельства. Супруг Карины просил, чтобы артист соврал, что песня в пьесе посвящена именно дочери Спартака Мишулина, а не его младшему сыну.