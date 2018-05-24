Звезда "Людей Икс" взбудоражила поклонников накладными сосками

Сегодня, 08:00

Оливия Манн решила выбрать для прогулки не самый удачный образ.

Звезда "Людей Икс" удивила поклонников накладными сосками. 37-летняя актриса известна своим пристрастием к модным образам. На протяжении дня она может сменить несколько нарядов, и все они будут смотреться на ней идеально. Но не в этот раз. Оливия Манн вышла на улицы Нью-Йорка, взбудоражила поклонников и показала неуместный образ. Коротенький топ совершенно не держал грудь. Кроме этого, его покрой был сделан так, что на груди Оливии проявились "накладные соски".

Стоит отметить, смотрится это попросту неаккуратно. Невзирая на её провалы в моде, Оливия пользуется немалой популярностью у мужчин. Недавно ей приписали отношения с актёром Крисом Праттом, который является одним из наиболее завидных холостяков Голливуда. Но Ман решила даже официально заявить, что между ними нет никакого романа.