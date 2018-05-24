"Анархия в Корее": Экс-участник Sex Pistols выступит на границе КНДР

Сегодня, 07:27

Бас-гитарист Глен Мэтлок сам вышел на связь и предложил дать концерт, по информации организаторов. Мероприятие проведут с 21 по 24 июня.

Экс-участник британской панк-рок группы Sex Pistols выступит на границе Южной Кореи и КНДР. Музыкант вдохновился пойти на этот шаг из-за успешного проведения межкорейского саммита. Он намерен исполнить одну из самых известных композиций группы Anarchy In The U.K. Кроме этого, Глен сыграет вместе с двумя южнокорейскими панк-коллективами, фанаты уже предвкушают выступление, дав ему название "анархия в Корее".

Пока единственная западная группа, которая выступала в КНДР, это словенская Laibach, два раза давшая концерты в Пхеньяне в 2015 году. Sex Pistols основали в 1975 году в Лондоне. Коллектив существовал всего три года, но за это время смог внести большой вклад в рок-индустрию и оказался олицетворением субкультуры панка.