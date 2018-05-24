Бузову признали самой стильной девушкой России

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Она уже заслужила практически всемирную славу, но "разведенке Бузовой" этого мало. По версии премии Topical Style Awards 2018, Ольга Бузова стала самой стильной девушкой России.

Ведущая проекта "Дом-2" поделилась своей радостью с подписчиками в Instagram.

"Сегодня получила на 10-й юбилейной премии Topical Style Awards 2018 награду в номинации «Самая стильная девушка в России». Безумно приятно! Спасибо Оксане Федоровой что поддерживаешь меня и отмечаешь мои заслуги уже столько лет! Очень благодарна тебе", - написала в комментарии Бузова.

Поклонники поддержали кумира и подтвердили, что Ольга действительно является красивой и стильной девушкой. Подписчики ее страницы рады, что звезду признали самой стильной в России среди множества конкуренток. В комментариях фанаты уже прозвали кумира милым прозвищем "Бузик". Это говорит о том, что подписчики полюбили Бузову не только как телеведущую и певицу, но еще и как ранимого, а также достаточно искреннего человека.

Ольга в свою очередь отвечает фанатам взаимностью, называя их своими людьми. Стоит также отметить, что для Бузовой Instagram это не только фотоблог, где можно поделиться последними новостями из жизни, а также не место, где можно размещать рекламу и зарабатывать деньги.

Бузова относится к Instagram как к своему дому, куда приглашает гостей (подписчиков), чтобы поделиться частичкой своей души. Оля воспринимает все комментарии от хейтеров близко к сердцу, так как по сути впускает их в свое сердце.