Кардашьян потрогала близкую подругу за интимное место

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Звезда оценила бюст девушки 21 год назад, когда им обеим было по 17. Ким Кардашьян опубликовала снимок со своей подругой в Instagram.

"17 лет вместе с моей подругой. Вряд ли это заметно на фото, но я носила зеленые тени, чтобы соответствовать моему платью. Она была той, кто научил меня краситься цветными тенями, за что я ей очень благодарна", - подписала фото Ким.

Вряд ли поклонники обратили внимание на глаза Кардашьн, ведь на фото она трогала близкую подругу за грудь. Это факт смутил многих, так как они засомневались в ориентации звезды. Возможно, по мнению фанатов, в юности Ким была лесбиянкой, поэтому без стеснения потрогала другую девушку за интимное место. Однако даже сейчас Кардашьян не стесняется совершать противоречащие этике поступки.

Чего стоит только ее стиль. На большинстве светских мероприятий Ким буквально "вываливает" свою силиконовую грудь всем на показ. Эти манеры как раз и стали поводом для ее популярности, ведь многие девушки стараются быть на нее похожи.

Например россиянка Анастасия Квитко, которая уже получила прозвище "русская Кардашьян". Девушка сделала множество пластических операций на фигуре, чтобы получить формы как у Кардашьян.