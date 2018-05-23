Кейт Бланшетт и Сандра Буллок раскрыли рецепт "вечной молодости"

Вчера, 23:06

Многие знаменитости категорически отказываются стареть, поэтому пользуются всеми возможными методами. Папарацци поймали голливудских красоток перед показом нового фильма, однако актрисы не ударили лицом в грязь, а на снимках выглядели не больше, чем на 30 лет.

Тем не менее, Кейт Бланшетт уже 49, а Сандра Буллок отпраздновала 53-й день рождения, вследствие чего журналисты попытались расследовать, как девушкам удается не стареть. Знаменитости раскрыли рецепт «вечной молодости», и у каждой из них он отличается. Так, Сандра предпочитает мочалки из фланелевой ткани, которыми очищает лицо, а по некоторым сведениям – актриса делает инъекции ботокса для разглаживания морщинок.

Тем временем, Кейт не пытается спорить с возрастными изменениями с помощью кардинальных методов, и на помощь ей приходят различные маски, кремы и масла. Более того, знаменитость тщательно прячет кожу от солнца и пользуется специальными средствами, чтобы предательские морщины не выступали у нее на лице.