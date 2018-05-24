Лена Миро выяснила, почему Эмбер Хёрд стала встречаться с Шнабелем

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Лена Миро решила обсудить с подписчиками отношения Эмбер Хёрд и Вито Шнабеля. Блогер выяснила, почему американская актриса выбрала себе в партнёры ничем не примечательного торговца произведениями искусства.

Лена сравнила Вито Шнабеля с Квазимодо, отметив при этом, что он является одним из самых прославленных обольстителей женщин на планете. По мнению Миро, он не обладает ничем, что выделяло бы его из массы других потенциальных партнёров. Шнабель не отличается ни красотой, ни особым финансовым положением. Однако с ним были замечены различные топ-модели и актрисы. Лена Миро выяснила, как ему это удаётся, и почему Эмбер Хёрд стала с ним встречаться.

Основным плюсом, которым обладает Шнабель, блогер назвала его репутацию. Именно благодаря ей Вито удалось заинтересовать большое количество популярных дам. Как пример Лена привела одного своего знакомого, который пользовался успехом у всех её подруг. При этом ни одна из них не смогла объяснить, чем он приглянулся, но его репутация заставляла задуматься о нём, как о потенциальном партнёре. В конце публикации Миро порекомендовала мужской половине своих поклонников работать именно над репутацией.