Мария Кожевникова: «Люди стерли до бесстыдства рамки приличия»

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Популярная актриса Мария Кожевникова с годами начала все чаще испытывать чувство неловкости за людей, в открытую демонстрирующих свое невежество.

«Я, правда, до сих пор не могу себе представить, чтобы я зашла на какой-либо аккаунт или в массовое скопление людей просто потому, что захотелось, например, выругаться или написать «дура» (это, кстати, слово в наше время, почти уже ласкательное)», - негодует Кожевникова.

Согласно мнению актрисы, люди стерли до бесстыдства рамки приличия, поэтому открытая демонстрация невежества стала нормой. Многочисленная армия фанатов поддержала звезду шоу-бизнеса, искренне расстроившись за деградацию простого человеческого общения и понятий морали.

К слову, довольно любопытно наблюдать за нравственным созреванием Марии Кожевниковой. Ведь на рубеже десятилетий она принимала наиактивнейшее участие в деградации молодежи, играя в различных ТВ-проектах легкомысленных девушек, а позднее и женщин. Целые поколения выросли на молодежном сериале «Универ», наблюдая как Аллочка Гришко (персонаж Кожевниковой) разводит на дорогие подарки богатых мужиков. Здесь же можно вспомнить восхитительный (нет) фильм «Сокровища О.К.» и антагонистку Дайан, широко расставляющую ноги и вываливающую в каждом кадре грудь. И, конечно же, апогеем выходящего за рамки бесстыдства стал матерный монолог актрисы в картине «Духless». Попахивает с Instagram Марии двойными стандартами.