Сергей Безруков снова ожидает пополнения в семье

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В социальных сетях Сергей Безруков поделился новостью о том, что в его семье снова ожидается пополнение. Подписчики радуются за своего кумира и желают его семье счастья.

Сергей Безруков и его жена Анна обрадовали подписчиков новостью о том, что они снова ждут пополнения в семье. Такое сообщение актер оставил на своей странице в Instagram, где также в шутку добавил, что у него с супругой сложилась традиция – как надо ехать на кинофестиваль «Кинотавр», так он снова узнает, что станет отцом. Тем не менее, поклонники отметили, что это очень хорошая привычка и сказали, что очень рады за супругов и пожелали им счастья.

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон женаты с 2016 года. У пары растет старшая дочка Маша. Кроме того, у Безрукова есть двое внебрачных детей, Иван и Александра, матерью которых является певица по имени Кристина Смирнова.