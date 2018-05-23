Анфиса Чехова назвала образ "мамы-блогера" обманом

Сегодня, 20:09

Анфиса Чехова в очередном посте в Instagam решила поднять тему матерей-блогеров, а также то, какую маму можно назвать хорошей. Телеведущая называет обманом образ «идеальной мамы» в социальных сетях.

Анфиса Чехова рассказала о том, что думает по поводу мам-блогеров, которые выкладывают посты о том, как они круглосуточно заботятся о своих маленьких детях, при этом занимаются спортом, всегда накрашены и работают. Телеведущая утверждает, что это «враки» просто потому, что невозможно физически: «Когда ты целый день возишься с ребенком, да еще работаешь и не забываешь ухаживать за собой, времени на красивые посты и длинные тексты нет вообще!»

Чехова уверена, что эти мамы, которые пытаются создать идеальный образ, лишь обманывают и пытаются добиться популярности. Также телеведущая посоветовала всем мамам не обращать на такие публикации внимания, если они вызывают чувство неполноценности. Чехова отмечает, что всегда лучшей будет не та, которая «на все руки мастер» и не та, которая выставляет свою жизнь в соцсети. Идеальная мама будет здоровой, «не задерганной» и способной дать такое же здоровое детство своему ребенку. С этим утверждением полностью согласились все подписчицы Чеховой.