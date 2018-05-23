Татьяну Моргунову обвиняют в незнании родного языка

Сегодня, 20:07

Новая солистка группы «Серебро» Татьяна Моргунова сделала заявление, что поклонники часто стали обвинять её в том, что девушка не знает своего родного казахского языка. Татьяна естественно опровергла все высказывания, и поделилась своей биографией.

Татьяна родом из Западного Казахстана, города Актомбе. Девушка имеет еврейские корни, поэтому она приемлемо владеет языком исторической родины. Однажды Моргунова хотела отправиться в Израиль, но ей это не удалось из-за проблем с документами. После неудачной попытки Таня вернулась в Северную столицу, где и началась её карьера в известной группе «Серебро». Но девушке неоднократно поступали вопросы о том, откуда же она знает иврит, а также обвинения в том, что Таня стыдится своего происхождения. Татьяна и в правду не любит об этом распространяться, но только потому, что не видит смысла рассказывать об этом всему миру.

Несмотря ни на что, Моргунова поделилась, что проблемы, возникающие в изучении нового языка она преодолеет и собирается также выучить еще минимум два языка в самом скором времени.