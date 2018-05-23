Николай Перминов прошел проверку на полиграфе в шоу «На самом деле»

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У звезды сериала «Тайны следствия» нашли предполагаемую дочь. Артист и девушка сдали биоматериалы для ДНК-теста.

В программу «На самом деле» обратилась Яна Боевая, утверждая, что несколько лет назад она родила дочь от известного актера. К данному действию девушку побудила ее мать Елена Анатольевна, которая призналась, что искала в интернете информацию о жизни Николая. Елена была возмущена тем, что актеру «хорошо живется» и хвастается своим достатком в социальных сетях. Женщина считает, что актер обязан принимать участие в воспитании дочери.

Сам Перминов не сразу понял, о чем идет речь. По его словам, у него было множество мимолетных романов. Яна напомнила актеру, что они познакомились в магазине, куда актер пришел за покупками. Николай подтвердил, что 6 лет назад между ними и правда была связь, однако, он не знал о беременности девушки. Яна стала опровергать этот факт, утверждая, что говорила о беременности, однако, проверка на полиграфе доказала обратное.

Через некоторое время в студию явился взрослый сын актера, заявив, что у женщин ничего не получится добиться от отца, так как он ведет себя «не по-мужски». Оказалось, что у Перминова есть еще один сын, воспитанием которого актер не занимался.

Редакторы позвонили бывшей жене актера, которая говорила о супруге не самые приятные вещи. Женщина заявила, что бывший муж избивал ее и изменял. Она спаслась от него, сбежав с маленьким сыном. Проверка Николая на полиграфе подтвердила описанное поведение мужчины.

В конце программы были вскрыты результаты теста ДНК, которые исключили отцовство. Елена Анатольевна попросила прощения и признала, что была не права.