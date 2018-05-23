Поклонники достойно оценили необычный велосипед Полины Гагариной

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Полина Гагарина поделилась снимком, на котором показала свой излюбленный вид транспорта. Поклонники звезды оценили её велосипед, который им показался довольно необычным, а также предложили устроить в Москве совместную велопрогулку.

На странице певицы в Instagram был опубликован снимок, на котором Полина сидит верхом на велосипеде, который она ласково называет «Балушей». Начало велозезона стало радостным событием в жизни Гагариной: «Ловите меня на любимых и теперь ещё более прекрасных улицах Москвы!» Она отметила улучшения в городе, которые позволяют любителям велосипедов передвигаться без особых проблем. По словам Полины, велопаркинги и прокат двухколёсного транспорта делают его полноценным средством передвижения в Москве.

Подписчики Полины полностью разделяют её мнение, отмечая преображение города. Они отметили стиль велосипеда певицы, который им показался несколько простым для звезды. Также фанатов тронуло её трепетное отношение Гагариной к двухколёсному «коню».