Продюсер Лободы представила нового участника её коллектива

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Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина представила нового участника её коллектива. Им оказался Артём Иванов, являющийся солистом группы «Инь-Ян».

«У него долгий путь, и ему есть, что сказать», - подчеркнула продюсер Светланы Лободы. По её словам, Артём Иванов является автором хитов для разных известных артистов. Продюсер также анонсировала выход в скором времени его первого сингла.

Интернет-пользователи выразили сомнения в том, что у Артёма Иванова удастся выступать сольно, так как предыдущие попытки оказались не очень хорошими. Однако продюсер в ответ подчеркнула, что благодаря стараниям её команды у певца всё обязательно получится. Подписчики предположили, что причина такого внимания к Артёму Иванову в беременности Светланы Лободы – пока исполнительница готовится рожать, руководитель проекта решила заняться другими артистами, чтобы не тратить время, как сообщает VistaNews.