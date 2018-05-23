Украинская телеведущая посочувствовала Меган Маркл

Сегодня, 18:27

В мире продолжается обсуждение «бракосочетания года» между принцем Гарри и Меган Маркл. Злые языки все чаще используют уничижающий термин «мезальянс», при этом имеют на это полное право, так как династические традиции Великобритании рушатся на глазах.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей страничке в социальной сети искренне посочувствовала Меган Маркл, которая теперь ради соблюдения остатков приличий, а главное традиций, на которых всегда держалось уважение к британской короне, вынуждена соблюдать некоторый протокол. Конечно, для Ефросининой, воспитанной на украинских реалиях, трудно понять, как это Меган запрещено отныне делать селфи с поклонниками.

Также украинская телеведущая недоумевает, почему недавняя актриса, ставшая волею причудливой судьбы, герцогиней Сассекской, не может публиковать свои фото в мини-юбках и с темным лаком на ногтях. Пост телеведущей поддержали ее поклонники, сообщив, что нужно быть проще. Да уж, куда проще, попав в венценосное семейство одной из самых древних династий.