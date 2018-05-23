Крид и Тимати обошли Бузову и Киркорова по Apple Music, iTunes и чартам YouTube

В социальной сети Егор Крид опубликовал необычный снимок со съемок нового клипа «Гучи». По данным певца, совместный проект за 24 часа собрал 5,5 млн просмотров среди пользователей Интернет из России.
Егор Крид и Тимати обошли Бузову и Киркорова по Apple Music, iTunes и чартах YouTube. Об этом рассказал Егор Крид в социальной сети.
Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.
«Взорвали чарты, застебали новую школу, красавцы», - пишет комментатор.
«Трэк просто супер! Клип тоже норм) молодцы!», - написала девушка.
«Сразу после окончания последней серии Холостяка, Егор: - Извините, мы уже расстались…», - подшучивает подписчик.