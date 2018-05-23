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Крид и Тимати обошли Бузову и Киркорова по Apple Music, iTunes и чартам YouTube

Сегодня, 18:23

В социальной сети Егор Крид опубликовал необычный снимок со съемок нового клипа «Гучи». По данным певца, совместный проект за 24 часа собрал 5,5 млн просмотров среди пользователей Интернет из России.

Егор Крид и Тимати обошли Бузову и Киркорова по Apple Music, iTunes и чартах YouTube. Об этом рассказал Егор Крид в социальной сети.

«Пока ты ставишь дизлайк от того, что у тебя бомбит, мы отмечаем абсолютный Рекорд в России по просмотрам среди музыкальных видео за 24 часа - 5 500 000, 1 место в Apple Music, iTunes и чартах YouTube», - написал Крид.

Также он поблагодарил всех поклонников за поддержку.

«Взорвали чарты, застебали новую школу, красавцы», - пишет комментатор.

«Трэк просто супер! Клип тоже норм) молодцы!», - написала девушка.

«Сразу после окончания последней серии Холостяка, Егор: - Извините, мы уже расстались…», - подшучивает подписчик.

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