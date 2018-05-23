В Москве состоится селфи-пати с Ольгой Бузовой

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Информация о встрече появилась на странице Ольги Бузовой в социальной сети Instagram. Звезда откроет секреты, какими средствами ухода за телом она пользуется.

В Москве 26 мая в 16:00 в торгово-развлекательном центре "Европейский" пройдёт селфи-пати с Ольгой Бузовой.

"Дорогие друзья, 26 мая я жду вас в Л’Этуаль. Там я выберу некоторые вопросы, возможно, среди них будет именно ваш! Надевайте свои лучшие наряды. Я жду встречи с вами", - написала Ольга Бузова в своём Instagram.

Для всех посетителей мероприятия организаторы устроят шоу лидирующих визажистов мировых брендов, кроме этого их ждут суперподарки. Любой пришедший сможет порадовать себя новинками, любая покупка гарантирует селфи с Бузовой.