Волочкова рассказала о цели голой "мальдивской фотосессии"

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Стремящаяся всегда быть в центре внимания балерина призналась, что обожает позировать перед фотографами, а решение запечатлеть себя обнаженной возникло спонтанно.

Анастасия Волочкова призналась, что очень любит внимание, ни разу никому не отказала в автографе, обожает фотографироваться, и с превеликим удовольствием позирует фотографам. Однако папарацци, караулящие в кустах, вынуждают Волочкову чувствовать себя «обезьянкой в клетке».

В день спонтанной голой «мальдивской фотосессии» она заметила журналистов, и сначала спросила, чего они хотят, а потом передумала, и не дождавшись ответа со словами «Я вам сейчас сама все покажу», разделась. Вертевшийся рядом партнер Ринат Арифуллин тут же красиво обложил ее камешками, после чего началась фотосессия. Анастасия сама выложила снимки в сеть ради достижения заветной цели: доказать натуральность ее груди и губ.

Балерина до сих пор вовсе не считает ту фотосессию семилетней давности откровенной или пошлой, ведь она не показала ничего лишнего. Наоборот, инцидент на Мальдивах обеспечивает ей популярность до сих пор, ведь журналисты частенько спрашивают о том случае, на что всегда слышат: "не вижу ничего ужасающего". Вот и ее пиар-директор советует относиться к данной ситуации попроще, ведь большинство балерин мечтают раздеться перед камерой, только бы о них написали, но не каждой выпадает такой шанс.

Судя по всему, тот первый опыт в 2011 году на Мальдивах очень понравился скандальной спортсменке, и подобная провокация вошла в моду у Анастасии.